СМИ: Утечки газа на «Северных потоках» прекратились

Утечки газа на нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» в Балтийском море прекратились. Об этом говорят снимки со спутников, утверждают корреспонденты РИА Новости.

Мониторингом утечек газа на газопроводах занимались американские спутники Wordview-1 и Wordview-2.

Информацию подтверждает и «Газпром». В компании заявили, что давление в газопроводах пришло в норму.

«Давление в нитке А газопровода „Северный поток 2“ и обеих нитках газопровода „Северный поток 1“ после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — отмечается в ее телеграм-канале.

Впервые об утечках на «Северных потоках» заявили 26 сентября, тогда же появилась информация о мощных взрывах, прозвучавших в районах ЧП.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что ЧП на «Северных потоках» экономически выгодны для США. Президент России Владимир Путин назвал происшествия «беспрецедентной диверсией». В районе утечек газа (всего их насчитали четыре) зафиксировали два мощных подводных взрыва.

Позднее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть доказательства участия Запада в диверсиях на «Северных потоках».