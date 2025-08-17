СМИ: Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: скриншот трансляции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, о своих планах Президент США рассказал во время телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также премьерами и президентами стран Европы.

Вместе с тем ТАСС обращает внимание на то, что, по мнению американского издания, «крупный прорыв [по итогам такого саммита] представляется маловероятным».

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридже на Аляске 15 августа состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо лидеров двух стран, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

На итоговой пресс-конференции Путин назвал переговоры «весьма обстоятельными и полезными», тогда как Трамп указал на большой прогресс, но вместе с тем констатировал отсутствие сделки.