news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 17 августа 2025 08:54

СМИ: Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Читайте нас в
Телеграм
СМИ: Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: скриншот трансляции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, о своих планах Президент США рассказал во время телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также премьерами и президентами стран Европы.

Вместе с тем ТАСС обращает внимание на то, что, по мнению американского издания, «крупный прорыв [по итогам такого саммита] представляется маловероятным».

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридже на Аляске 15 августа состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо лидеров двух стран, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

На итоговой пресс-конференции Путин назвал переговоры «весьма обстоятельными и полезными», тогда как Трамп указал на большой прогресс, но вместе с тем констатировал отсутствие сделки.

читайте также
Кремль: Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершились
Белый дом предлагает гарантии Украине без членства в НАТО
#Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

16 августа 2025
Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

16 августа 2025