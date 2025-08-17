news_header_top
Политика 17 августа 2025 07:30

Белый дом предлагает гарантии Украине без членства в НАТО

Белый дом в рамках обсуждаемых условий мирного соглашения предложил предоставить Украине гарантии безопасности без включения страны в состав НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Такая позиция американской администрации расходится с позицией европейских лидеров, которые продолжают настаивать на праве Киева добиваться членства в альянсе.

Прямые переговоры по вопросу гарантий безопасности для Украины стартовали на прошлой неделе. В обсуждениях участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, а также глава офиса Президента Украины Андрей Ермак.

#НАТО #Украина
