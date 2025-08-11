СМИ: Сбои в мессенджерах могут быть вызваны выборочными блокировками

Проблемы с голосовыми вызовами и видеозвонками в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), на которые сегодня жалуются российские пользователи, могут быть связаны с выборочными блокировками звонков, тестирования которых начались еще 1 августа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в телеком-отрасли.

При этом в Роскомнадзоре не ответили на запрос издания, а в пресс-службах операторов – «Вымпелкома», «МегаФона», МТС, Т2 – отказались от комментариев.

Президент РФ Владимир Путин потребовал к 1 сентября представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных государств, включая коммуникационные сервисы.

Ранее Путин поручил Правительству РФ поддержать развитие отечественного мессенджера, в частности, интегрировать в него государственные и банковские услуги. Первым регионом страны, где будет протестирован национальный мессенджер, станет Татарстан. Цифровизация и развитие информационных технологий соответствует целям национального проекта «Экономика данных».