В Роскомнадзоре прокомментировали слухи о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов

Роскомнадзор призвал доверять только официальной информации, опубликованной в официальных каналах коммуникации. Так в ведомстве прокомментировали слухи о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов, пишет ТАСС.

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все решения, касающихся ограничений доступа принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся до населения посредством официальных каналов коммуникации.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что мессенджеру WhatsApp пора готовиться уйти с российского рынка. Он подчеркивал, что данный мессенджер с большой долей вероятности включат в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.

При этом аналитик Урван Парфентьев допускал, что россияне будут пользоваться WhatsApp даже в случае ухода из России. При этом он также назвал WhatsApp более безопасным мессенджером, чем Telegram.