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СМИ: Саудовская Аравия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии
Саудовская Аравия не собирается участвовать в посвященном Украине «саммите мира» в Швейцарии, потому что на этом мероприятии не будет представителей России. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде.
По информации собеседников издания, аравийское королевство 1 июня планировал посетить Президент Украины Владимир Зеленский, который хотел заручиться поддержкой перед швейцарским саммитом, намеченным на 15-16 июня.
Но теперь визит украинского лидера в Саудовскую Аравию отложен, он может состояться уже только после конференции. До этого агентство передавало, что в Джидде Зеленский намеревался встретиться с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом ас-Саудом.
Ранее стало известно, что Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Бразилия и Индия могут отправить на мероприятие чиновников не самого высокого ранга. Президент США Джо Байден, скорее всего, не появится на форуме из-за плотного графика. Сегодня Зеленский признал, что «саммит мира» в Швейцарии может сорваться.
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