Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Президента США Джо Байдена и Председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира» в Швейцарии. Обращение к зарубежным лидерам, которые пока «находятся в стороне», появилось в телеграм-канале Зеленского.
«Пожалуйста, поддержите „саммит мира“ своим персональным лидерством и участием», — заявил украинский Президент.
По его словам, подтверждено участие в предстоящей конференции представителей 80 государств.
Ожидается, что мероприятие, посвященное Украине, пройдет в Швейцарии 15-16 июня.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»