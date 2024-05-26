Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Президента США Джо Байдена и Председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира» в Швейцарии. Обращение к зарубежным лидерам, которые пока «находятся в стороне», появилось в телеграм-канале Зеленского.

«Пожалуйста, поддержите „саммит мира“ своим персональным лидерством и участием», — заявил украинский Президент.

По его словам, подтверждено участие в предстоящей конференции представителей 80 государств.

Ожидается, что мероприятие, посвященное Украине, пройдет в Швейцарии 15-16 июня.