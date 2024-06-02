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Зеленский: Саммит в Швейцарии может сорваться
Саммит по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня, может сорваться. Так считает президент страны Владимир Зеленский, чьи слова приводит Bloomberg.
При этом сам Зеленский «не хочет верить», что эти попытки вызваны стремлением к «монополярной власти над миром».
Как пишет Bloomberg, президент США Джо Байдена из-за плотного расписания, скорее всего, не сможет приехать на конференцию. Также отказался участвовать в саммите и Китай.
Напомним, саммит по Украине должен пройти недалеко от города Люцерн. На мероприятие были приглашены представители около 160 стран. Однако Россию на эту встречу не позвали.
Пресс-секретарь Президента Россиии Дмитрий Песков ранее говорил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат. Более того, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях, считает представитель Кремля.
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