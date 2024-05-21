Медведев: Россия запомнит об участии нейтральных стран во встрече по Украине

Дмитрий Медведев

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Нейтральные страны должны понимать, что их участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии, будет означать отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону Киева, причем Россия запомнит это. Таким видением последствий предстоящего мероприятия поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X (прежде Twitter).

«В силу разных причин некоторые нейтральные страны невольно откликаются на подобные приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками», — признал вместе с тем экс-президент России.

Впрочем, Медведев убежден, что саммит не приведет ни к какому результату, потому что «мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта».

В этом контексте политик также вспомнил о переговорах, которые вел Аллен Даллес, на тот момент — сотрудник американского Управления стратегических служб (прообраза будущего ЦРУ) в швейцарском Берне. Зампред Совбеза РФ назвал эти консультации «попыткой заключить сепаратный мир с нацистами» (согласно общепринятой версии, в ходе операции «Санрайз» обсуждалась капитуляция немецких войск в Италии, переговоры вызвали недовольство СССР — прим. Т-и).

«<...> нейтральные страны, соблазненные посулами некоторых западных государств принять участие в „мирной конференции“, должны понимать, что подобные действия будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем. Мы будем помнить это», — пообещал в завершение своей записи Дмитрий Медведев.

Ранее Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал, что его страна примет участие во всех ближайших мирных конференциях, в том числе и в швейцарском саммите по Украине. При этом президенты ЮАР и Бразилии, Сирил Рамафоса и Лула да Силва, отказались участвовать в предстоящей конференции.