Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев: Россия запомнит об участии нейтральных стран во встрече по Украине
Нейтральные страны должны понимать, что их участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии, будет означать отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону Киева, причем Россия запомнит это. Таким видением последствий предстоящего мероприятия поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X (прежде Twitter).
«В силу разных причин некоторые нейтральные страны невольно откликаются на подобные приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками», — признал вместе с тем экс-президент России.
Впрочем, Медведев убежден, что саммит не приведет ни к какому результату, потому что «мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта».
В этом контексте политик также вспомнил о переговорах, которые вел Аллен Даллес, на тот момент — сотрудник американского Управления стратегических служб (прообраза будущего ЦРУ) в швейцарском Берне. Зампред Совбеза РФ назвал эти консультации «попыткой заключить сепаратный мир с нацистами» (согласно общепринятой версии, в ходе операции «Санрайз» обсуждалась капитуляция немецких войск в Италии, переговоры вызвали недовольство СССР — прим. Т-и).
«<...> нейтральные страны, соблазненные посулами некоторых западных государств принять участие в „мирной конференции“, должны понимать, что подобные действия будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем. Мы будем помнить это», — пообещал в завершение своей записи Дмитрий Медведев.
Ранее Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал, что его страна примет участие во всех ближайших мирных конференциях, в том числе и в швейцарском саммите по Украине. При этом президенты ЮАР и Бразилии, Сирил Рамафоса и Лула да Силва, отказались участвовать в предстоящей конференции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»