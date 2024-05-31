Reuters: Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

КНР ответила отказом на предложение присоединиться к конференции в Швейцарии, посвященной Украине. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

Уточняется, что Пекин решил не участвовать в событии из-за отсутствия России. «Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены», — отмечается в сообщении.

Ранее Президент Швейцарии Виола Ахмерд выразила надежду на участие КНР, Бразилии и Индии в предстоящем саммите. Позднее Bloomberg сообщил, что две последних страны могут отправить на мероприятие младших чиновников.

Проведение конференции, напомним, запланировано на 15-16 июня.