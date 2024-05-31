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Reuters: Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
КНР ответила отказом на предложение присоединиться к конференции в Швейцарии, посвященной Украине. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.
Уточняется, что Пекин решил не участвовать в событии из-за отсутствия России. «Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены», — отмечается в сообщении.
Ранее Президент Швейцарии Виола Ахмерд выразила надежду на участие КНР, Бразилии и Индии в предстоящем саммите. Позднее Bloomberg сообщил, что две последних страны могут отправить на мероприятие младших чиновников.
Проведение конференции, напомним, запланировано на 15-16 июня.
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