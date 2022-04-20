СМИ: Подпавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

Подпавшие под блокирующие санкции стран Запада российские банки не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Ее руководство опасается сотрудничать с ними из-за риска вторичных рестрикций, сообщает РБК со ссылкой на пять источников из финансовой отрасли.

В частности, близкий Сбербанку собеседник издания рассказал, что о соответствующем решении UnionPay сотрудникам банка объяснили на закрытой встрече. Соответственно, «Сбер» не станет выпускать эти карты. О планах Сбербанка выпускать карты «Мир» — UnionPay стало известно 6 марта.

Планировали выпускать карты UnionPay или уже работали над этим Альфа-банк, «Открытие» и ВТБ. Промсвязьбанк выпускал карты UnionPay еще до попадания под санкции, но теперь перестал это делать. Совкомбанк же собирался выпускать карты «Халва» на базе UnionPay, но отказался от этого шага из-за невозможности использовать любые карты подсанкционных банков за границей.

По информации трех источников из отрасли, кредитные организации не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений платежной системы. Еще два собеседника издания заявили, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин — «до дальнейших распоряжений».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали вводить санкции против России.

В частности, Visa и MasterCard перестали осуществлять транзакции на территории России и с картами российских банков за рубежом. Впрочем, эти карты продолжают работать внутри страны. После этого каждый третий россиянин собрался оформить карту UnionPay.