Сбербанк рассматривает возможность выпуска карты «Мир» — UnionPay

Сбербанк рассматривает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay, которую можно будет использовать за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Сбера».

«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты „Мир“ — UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — отмечается в заявлении банка.

Карты «Мир» — UnionPay будут приниматься как в России, так и в других 180 странах, поддерживающих работу с платёжной системой UnionPay.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Visa и MasterCard прекратят осуществлять транзакции на территории России. При этом выпущенные ими карты российских банков продолжат работать внутри страны.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.