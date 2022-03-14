Опрос: каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay

После запрета на проведение операций российскими картами VISA и MasterCard за границей 35% россиян выразили готовность оформить карту UnionPay. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«35% россиян планируют оформить карту „МИР“-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира», — сказано в сообщении.

При этом чаще всего планируют заводить карту мужчины (39% против 28%). При это больше всего желающих — среди жителей страны с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

37% респондентов не будут оформлять карту UnionPay, 28% затруднились ответить. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек — экономически активных граждан со всей РФ.