news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
14 марта 2022  02:19

Опрос: каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay

news_top_970_100

После запрета на проведение операций российскими картами VISA и MasterCard за границей 35% россиян выразили готовность оформить карту UnionPay. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«35% россиян планируют оформить карту „МИР“-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира», — сказано в сообщении.

При этом чаще всего планируют заводить карту мужчины (39% против 28%). При это больше всего желающих — среди жителей страны с доходом от 80 тыс. рублей в месяц. 

37% респондентов не будут оформлять карту UnionPay, 28% затруднились ответить. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек — экономически активных граждан со всей РФ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное