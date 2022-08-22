СМИ: Некоторые немецкие политики выступили за запрет на въезд россиян в ЕС

Представители находящегося в оппозиции к нынешним властям Германии Христианско-демократического союза (ХДС) призвали власти страны запретить выдачу шенгенских виз гражданам России из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Bild.

«Невыносимо, что русские едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло. Любой, кто хочет остановить [Президента РФ Владимира] Путина, не должен сдаваться сейчас, а должен ввести запрет на туристические визы для граждан России», — заявил политик из земли Северный Рейн — Вестфалия Деннис Радтке.

Эксперт по внутренним вопросам ХДС Андреа Линдхольц в свою очередь рекомендовала Правительству ФРГ не выступать против европейских партнеров, которые предлагают прекратить выдачу виз, а поддержать их. «Речь идет о том, чтобы послать четкие сигналы <…> российскому населению», — пояснила она.

Представитель по внешней политике ХДС в Бундестаге Юрген Хардт убежден, что всем, кто лично получает выгоду от нынешней структуры власти в России, больше нельзя «позволять проводить расслабляющие каникулы в ЕС». При этом он уточнил, что общий запрет на въезд в Евросоюз россиян, которые не несут ответственности за боевые действия на Украине, не был бы оправдан.

Как напоминает РБК, с начала спецоперации некоторые страны Европейского Союза приостановили выдачу виз россиянам. Это Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Несмотря на это, Еврокомиссия заметила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает полного запрета на выдачу краткосрочных виз.

Вместе с тем Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила прекратить выдавать россиянам разрешения на въезд в ЕС. С таким же призывом к странам Запада обратился и Президент Украины Владимир Зеленский. Против выступил канцлер Германии Олаф Шольц.