Шольц не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам

События на Украине не являются «войной российского народа», поэтому нельзя запрещать выдачу шенгенских виз всем гражданам РФ, заявил на пресс-конференции в Осло канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что это не война российского народа, это война [Президента РФ Владимира] Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе», — полагает он.

Шольц напомнил, что Германия поддерживает антироссийские санкции против тех, кто, по ее мнению, ответственен за события на Украине, и «многих олигархов, которые получали финансовую и экономическую выгоду» от них.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. За это время союзникам удалось освободить Луганскую народную республику, а также около половины Донецкой.