СМИ: McDonald’s выбирает новое название из пяти вариантов
McDonald’s выбирает новое название между пятью вариантами. Под новым брендом рестораны сети предполагается открыть 12 июня, пишет Агентство городских новостей «Москва».
«Компания выбирает между пятью вариантами названий и уже подала заявки на регистрацию в Роспатент», — рассказал агентству источник.
Отмечается, что среди возможных наименований значатся такие предложения, как «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса».
В марте компания заявила, что временно приостановит работу своих ресторанов на территории России. Она продолжила платить зарплату своим российским сотрудникам, которых в стране насчитывалось более 62 тыс. человек. Кроме того, несмотря на закрытие большинства точек, все 17 ресторанов в Казани продолжали принимать посетителей.
Ранее стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору.
24 февраля Президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Также о приостановлении своей деятельности на территории России объявили ряд крупных зарубежных компаний.