McDonald's ушел, но остался в Казани

Полтора месяца назад McDonald’s объявил о временном приостановлении своей деятельности в России. Большинство точек компании в нашей стране на самом деле закрылись, однако все 17 казанских ресторанов сети по-прежнему открыты и как никогда полны посетителей.

Напомним, McDonald`s прекратил обслуживание в предприятиях сети 14 марта. Для многих эта дата ознаменовала уходящую эпоху фастфуда. Накануне дня Х пользователи социальных сетей делились ностальгическими снимками аппетитных бургеров и золотистого картофеля фри. Специалисты в области ресторанного бизнеса писали о скором появлении новых отечественных кафе быстрого питания. А дети просили родителей сводить их напоследок в любимый «Макдак» — за мороженым Макфлурри и коробочкой с наггетсами!

Однако вскоре стало ясно, что McDonald’s покидать столицу Татарстана вовсе не намерен. Причина проста — казанские предприятия работают по договору франчайзинга.

Рестораны «Макдоналдса» в Казани продолжают встречать гостей Фото: Денис Полуэктов

Всего у McDonald’s 3 франчайзи-партнера в России: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная сеть предприятий питания». Эти компании не зависят от головного офиса в США. Они самостоятельно выстраивают работу в 22 российских регионах и принимают решение о закрытии.

Между тем, 850 ресторанов McDonald’s в России действительно прекратили свою деятельность. Сделать это были вынуждены лишь те заведения, которые американская корпорация открывала напрямую.

Полноправный собственник франшизы McDonald’s в Татарстане — компания «Региональная сеть предприятий питания». В ее собственности — рестораны McDonald’s в 14 регионах России, в том числе все точки в Казани. Организация не планирует сворачивать бизнес, при этом главная задача на сегодня — сохранить рабочие места сотрудникам в полном объеме.

К слову, партнеры-франчайзеры обещают, что главными ориентирами в их работе останутся высокое качество еды и разнообразие вкусов. Казанцы могут не беспокоиться: ресторан ждет и любит своих гостей.

«С детства обожаю McDonald’s. Моя мама водила меня туда на праздники, — вспоминает жительница Казани Светлана Исаева. — Самой большой радостью была покупка Хэппи Мил. В коробочке все, что нужно для хорошего настроения: и вкусности, и игрушка!»

Студенческая жизнь Игоря Сафронова наполнена множеством интересных событий, поэтому на приготовление пищи у него совсем не остается времени.

«Я бываю в McDonald’s несколько раз в неделю, — рассказал молодой человек. — Цены здесь доступные, так что я могу позволить себе заходить сюда довольно часто. Блюда всегда сытные и свежие, голодным точно не останешься».

Кстати, первый McDonald’s в Казани появился 30 апреля 1999 года. Это на 9 лет позже, чем в Москве и спустя 44 года после открытия первого ресторана сети в Америке.

Партнерский материал.