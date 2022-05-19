Российский McDonald's приобретут структуры Александра Говора

McDonald's продаст свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Заведения сети откроются под новым брендом. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи российского бизнеса корпорация McDonald's сегодня объявила о заключении договора купли-продажи со своим действующим лицензиатом Александром Говором. Мистер Говор приобрел все рестораны McDonald's и будет управлять заведениями под новым брендом», – сказано в заявлении.

Отмечается, что с 2015 года бизнесмен управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири. А именно в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Ранее компания приняла решение окончательно покинуть российский рынок и объявила о продаже своих ресторанов на территории РФ.

В марте компания временно приостановила работу 850 своих ресторанов на территории России. Но, несмотря на это, продолжила платить зарплату своим российским сотрудникам, которых в стране насчитывалось более 62 тыс. человек. Кроме того, несмотря на закрытие большинства точек, все 17 ресторанов в Казани продолжали принимать посетителей.

Антироссийские санкции были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.