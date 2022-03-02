СМИ: Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России

Европейский союз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Австрии Александра Шалленберга.

«Мы уже ввели мощные санкции», — сказал Шалленберг и добавил, что в пятницу вопрос об их ужесточении будет обсуждаться на специальном заседании глав МИД стран ЕС с участием американского госсекретаря Энтони Блинкена.

По мнению Шалленберга, введенные ранее санкции дали определенный результат. «Биржи закрыты. Рубль значительно падает. Европейский союз впервые показал мускулы», — цитирует спикера ТАСС.

Новые санкции, которые могут введены в отношении России, по словам Шалленберга, затронут крупных бизнесменов. «Мы работаем, уже есть новые списки», — уточнил глава МИД Австрии.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

28 февраля российский лидер подписал указ о применении контрсанкций «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств».

1 марта Президент подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России. Среди них — с сегодняшнего дня из России запрещен вывоз иностранной валюты на сумму более 10 тыс. долларов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вчерашнем совещании по экономическим вопросам сообщил, что в России подготовлен проект указа Президента РФ о введении временных ограничений на выход иностранного бизнеса из российских активов.