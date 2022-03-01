Путин подписал указ, запрещающий вывозить из России более 10 тыс. долларов

С 2 марта из России будет запрещено вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против санкций.