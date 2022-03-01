Мишустин: Подготовлен законопроект о введении ограничений на выход из российских активов

В России подготовлен проект указа Президента РФ о введении временных ограничений на выход иностранного бизнеса из российских активов. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает правительственный telegram-канал.

Глава российского Правительства отметил, что «в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решение под политическим давлением».

В то же время многие зарубежные компании давно и успешно работают на российском рынке, вложив немало ресурсов и времени на реализацию своих проектов. «Их товары востребованы и в нашей стране, и за рубежом», — акцентировал внимание Мишустин.

«Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенное решение, подготовлен проект указа Президента РФ о введении временных ограничений на выход из российских активов», — сказал Премьер-министр.

Он выразил уверенность, что те, кто ранее инвестировал в Россию, смогут и далее работать в ней. «Выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», — резюмировал Мишустин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России создан оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Штаб возглавил Премьер-министр Михаил Мишустин. Его заседания станут регулярными.