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Экономика
28 февраля 2022  19:31

Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против санкций

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении контрсанкций «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, участники внешнеэкономической деятельности теперь обязаны продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за рубежа, которые получены с 1 января этого года. Это правило затронет и уже накопленные средства — в течение трех дней их необходимо продать. ЦБ будет контролировать этот процесс.

Российские резиденты теперь не могут переводить за рубеж валюту по договорам займа, а также на свои счета, находящиеся за пределами РФ.

Публичным акционерным обществам разрешено до 31 декабря 2022 года приобретать размещенные ими акции только при определенном наборе условий.

Указ разрешает также кредитным организациям открывать банковские счета для физических лиц без личного присутствия и без присутствия представителя, если переводятся средства из другой организации. Для этого банку, где уже открыт счет, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

#Владимир Путин #санкции
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