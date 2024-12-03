Датский пивоваренный холдинг Carlsberg договорился о продаже своего российского бизнеса частным инвесторам. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три информированных источника.

По словам одного из собеседников издания, сделка уже согласована Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Второй собеседник уточнил, что закрыть ее предполагается до конца текущего года. Два источника назвали одним из инвесторов президента «Балтики» Таймураза Боллоева.

Накануне, 2 декабря, Президент РФ Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества, в котором пивоваренная компания находилась с июля 2023 года. Это открывает юридическую возможность для продажи или иных сделок с ее активами.

Сумма сделки остается неизвестной. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, бизнес «Балтики» стоит не менее 50 млрд рублей (без учета денежных средств на балансе). Но так как фирму продает иностранная компания, сделка должна предусматривать дисконт.

В октябре текущего года власти России увеличили обязательный дисконт при продаже активов иностранными инвесторами с 50% до 60%, а «добровольный взнос» в бюджет — с 15% до 35%. Из этих 35% продавец должен уплатить 25% сразу, 5% — в течение года, а еще 5% — в течение двух лет.

В марте 2022 года Carlsberg Group объявила о решении продать все активы в России и остановила инвестиции и экспорт в РФ, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg. В ответ на указ Президента РФ о передаче доли иностранных владельцев в «Балтике» во временное управление Росимущества датская компания сообщила российской фирме о расторжении лицензионных соглашений, а потом пригрозила международным судом.

Вместе с тем ставший президентом «Балтики» Боллоев в декабре 2023-го обратился в Росимущество с предложением национализировать компанию. Впрочем, эта идея не был а реализован а.

При этом гендиректор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в краже российского бизнеса компании. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ использовал в отношении датчан слово «шавки» и назвал их «бессмысленными».