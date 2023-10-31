Глава Carlsberg: Российские власти украли наш бизнес

Новый генеральный директор пивоваренной корпорации Carlsberg Group Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в том, что они украли российский бизнес компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Нет никакого способа обойти тот факт, что они (российские власти — прим. Т-и) украли наш бизнес <…>, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — подчеркнул топ-менеджер.

Аруп-Андерсен добавил, что после указа Президента РФ Владимира Путина о временной передаче управления пивоваренным заводом «Балтика» Росимуществу, подписанного в июле 2023 года, Carlsberg разорвала все связи со своим российским бизнесом и не пойдет ни на какую сделку.

В начале октября датская компания решила отозвать лицензии у «Балтики» на производство своей продукции. До 1 апреля 2024 года будет действовать ограниченный период распродажи, в течение которого российский завод сможет израсходовать имеющиеся запасы.

Еще в марте 2022 года Carlsberg Group объявила о своем уходе с российского рынка из-за начала специальной военной операции на Украине (СВО).