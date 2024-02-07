Убытки Carlsberg из-за ухода с российского рынка в 2023 году составили 5,9 млрд долларов

Carlsberg из-за ухода с российского рынка в 2023 году потеряла 40,8 млрд крон (5,9 млрд долларов). Об этом сказано в финансовом отчете датской компании, передает ТАСС.

Из-за этого компании пришлось произвести большие списания, в итоге общие убытки оцениваются более чем в 47 млрд крон (6,8 млрд долларов).

В марте 2022 года Carlsberg Group объявила о своем решении продать все активы в России и остановила инвестиции и экспорт в РФ, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg. Решение оставить российский рынок привело к тому, что в первом полугодии 2022-го убытки составили 630 млн долларов, несмотря на рост продаж в остальных странах.

В октябре 2023 года Carlsberg Group сообщила «Балтике» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют российской компании производить и продавать всю продукцию «Карлсберга». В датской компании заявили, что это ответ на указ Президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гендиректор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в краже российского бизнеса компании. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ использовал в отношении датчан слово «шавки» и назвал их «бессмысленными».