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Пивоваренная компания Carlsberg «обиделась» на Россию за временную передачу управления заводом «Балтика» Росимуществу и обвинила власти страны в воровстве. Фактически бросив бизнес на территории нашей страны и финансируя Украину, датчане рассчитывали не только на сохранность, но и выгодную продажу своего имущества в России, возмутился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» — написал он в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что именно датчане бросили бизнес в России, прекратили поставки и отказались от исполнения обязательств. Поэтому решение Президента России Владимира Путина относительно судьбы «Балтики» было единственно верным.

«И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя её бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — подытожил он.

Ранее новый гендиректор компании Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли имущество Carlsberg в России.