В МИД РФ заявили о несостоятельности обвинений главы концерна Carlsberg

Мария Захарова

Фото: пресс-служба МИД России

Обвинения генерального директора датской корпорации Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена в адрес России из-за ситуации вокруг пивоваренного завода «Балтика» не соответствуют его статусу руководителя международного концерна. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение „Карлсберга“ покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», — предположила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный директор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в краже российского бизнеса компании. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ использовал в отношении датчан слово «шавки» и назвал их «бессмысленными».

До этого, в июле 2023 года, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной передаче управления пивоваренным заводом «Балтика» Росимуществу. В начале октября датская компания решила отозвать у «Балтики» лицензии на производство своей продукции.

Позднее стало известно, что Carlsberg пригрозил России международным судом из-за ситуации вокруг «Балтики». Охарактеризовав действия РФ как «незаконную экспроприацию», корпорация предложила урегулировать спор в течение шести месяцев.