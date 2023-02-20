СМИ: Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском

Бойцы частной военной компании «Вагнер» прорвали линию обороны украинских войск в селе Берховка к северу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявляют авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» (на публикацию обратила внимание газета «Известия»).

«Штурмовые группы вклинились между Берховкой и тылом обороны ВСУ в районе Ягодного, отрезая отход ВСУ в Бахмут из Берховки и Дубово-Васильевки», — утверждается в сообщении.

При этом в самой Берховке идут ожесточенные бои, российские войска заняли лишь северную часть населенного пункта. У расположенного южнее Ягодного отряды группы «Вагнер» движутся вдоль лесополосы для удара с фланга.

Авторы канала также отмечают, что случившееся ранее взятие села Парасковиевка «позволило занять высоты у Берховки, нависая над позициями ВСУ в низине». По их данным, ситуацию на этом участке фронта подтверждает и украинская сторона.

Бои в окрестностях Артемовска идут с мая прошлого года, с июля они приняли ожесточенный характер. Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал Президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из города. По оценке Пригожина, окружение Артемовска возможно только в марте или апреле. Сам Зеленский прежде заверял, что «сдавать Бахмут никто не будет», однако затем подчеркнул, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой».