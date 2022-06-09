Бывший российский McDonald’s показал новый логотип

Компания, ставшая владельцем бизнеса McDonald's в России, представила новый логотип с изображением двух палочек оранжевого цвета и красно-оранжевого круга. Геометрические фигуры изображают два самых популярных блюда сети — картошку-фри и бургер. Эту информацию подтвердили в пресс-службе организации, передает РИА Новости.

Ранее предприниматель Александр Говор, выкупивший все российские рестораны сети, сообщил, что к перезапуску готовы 840 точек в РФ. По его словам, основная концепция меню в заведениях не изменится, а новые названия блюд могут быть максимально приближены к прежним. Все рестораны планируется открыть в течение двух месяцев.

В марте компания McDonald's временно приостановила работу 850 своих ресторанов на территории России. Однако она продолжала платить зарплату 62 тыс. своих российских сотрудников. Кроме того, несмотря на закрытие большинства точек, все 17 ресторанов в Казани продолжали принимать посетителей. Позднее компания приняла решение окончательно покинуть российский рынок и объявила о продаже торговых точек на территории РФ.