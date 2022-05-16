Рестораны McDonald's продолжат работу в России под новым брендом после ухода компании

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об окончательном уходе из России. Однако источники сообщают, что заведения сети продолжат работать в РФ под другим брендом, передает ТАСС.

По информации агентства, сотрудничество с поставщиками (более 90% из них – российские) и коллектив сотрудников сохранят.

Ранее в McDonald's официально объявили, что российская часть бизнеса продается. Компания запретит использовать на территории РФ свои товарные знаки и интеллектуальную собственность.

Напомним, в марте компания временно приостановила работу 850 своих ресторанов на территории России. Но, несмотря на это, продолжила платить зарплату своим российским сотрудникам, которых в стране насчитывалось более 62 тыс. человек. Кроме того, несмотря на закрытие большинства точек, все 17 ресторанов в Казани продолжали принимать посетителей.

Антироссийские санкции были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.