«Следы ведут в Кремль»: Моравецкий заявил, что за аварией на «Дружбе» может стоять Россия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе «Дружба» может стоять Россия. При этом он признал, что польская сторона не знает точно, было ли ЧП случайностью или актом саботажа. Об этом передает РИА Новости.

«Мы не знаем точно, кто стоит за этой аварией – случайность это или акт саботажа. Соответствующие службы все расследуют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда (когда будет завершено расследование) подтвердим предположения», – сказал Премьер в эфире «Польского радио».

Ранее сообщалось, что на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Польши, зафиксирована утечка. Уполномоченный польского Правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что речь идет лишь о «случайном повреждении». При этом вице-премьер Сербии Зорана Михайлович высказала мнение, что авария на «Дружбе» — продолжение диверсии на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма, цель которого подорвать энергетическую безопасность целого континента.