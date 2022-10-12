PERN: Обнаружена утечка на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше

На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Польши, зафиксирована утечка. Об этом сообщает местный оператор PERN.

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации PERN обнаружили негерметичность трубопровода „Дружба“ на одной из двух ниток западного участка нефтепровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — отмечает пресс-служба компании.

Прокачка нефти по поврежденной ветке отключена. Вторая ветка трубопровода продолжает работать в обычном режиме. Причины инцидента пока не установлены. Место утечки оцеплено, к ликвидации последствий приступили спасатели и сотрудники аварийной службы оператора.

Ранее, 26 сентября, в Балтийском море произошли утечки на двух ведущих в Германию российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Беларуси, после чего делится на две нитки. Северная идет по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная — Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.



Венгрия в мае добилась исключения для поставок российской нефти по трубопроводу в обмен на снятие вето с введения ограничений на транспортировку нефти из РФ по морю. По «Дружбе» нефть также поступает в Чехию и Словакию.