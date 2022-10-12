Путин: Взрывы на «Северных потоках» — акт международного терроризма

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — опаснейший прецедент. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на энергетической неделе, передает РБК.



«Это акт международного терроризма, цель которого подорвать энергетическую безопасность целого континента», — подчеркнул глава государства.

По его словам, логика тех, кто это совершил, циничная: уничтожить, блокировать источники дешевой энергии и лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла и других ресурсов, а также заставить покупать их все это по гораздо более высоким ценам.