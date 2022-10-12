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Экономика
12 октября 2022  14:25

Путин: Взрывы на «Северных потоках» — акт международного терроризма

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Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — опаснейший прецедент. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на энергетической неделе, передает РБК.

«Это акт международного терроризма, цель которого подорвать энергетическую безопасность целого континента», — подчеркнул глава государства. 

По его словам, логика тех, кто это совершил, циничная: уничтожить, блокировать источники дешевой энергии и лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла и других ресурсов, а также заставить покупать их все это по гораздо более высоким ценам.  

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