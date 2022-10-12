В Польше назвали причину утечки на нефтепроводе «Дружба»

У властей Польши нет оснований считать, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была вызвана диверсией, авария могла произойти случайно. Об этом заявил уполномоченный Правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер, сообщает РИА Новости.

«Здесь мы можем говорить о случайном повреждении», — подчеркнул представитель польских властей.

Ранее стало известно о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Беларуси, после чего делится на две нитки. Северная идет по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная — Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.