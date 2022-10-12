Вице-премьер Сербии: Авария на «Дружбе» — продолжение диверсии на «Северных потоках»

Причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия. Такое мнение высказала вице-премьер Сербии, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что происходит с нефтепроводом „Дружба“, который является самым длинным нефтепроводом в мире, длиной около 4 тыс. км и через который идет только российская нефть, выглядит как продолжение того, что случилось на газопроводе „Северный поток“», — заявила глава сербского ведомства.

По ее словам, сначала были версии того, что авария произошла из-за проблем в обслуживании, говорилось, что произошла поломка, но затем выяснилось, что это была диверсия.

«Это энергетическая мировая война, потому что речь идет о критической инфраструктуре, если нет транспортной и энергетической инфраструктуры, нет экономики, промышленности, и всегда следующий шаг мировая война», — заявила министр.

Она отметила, что ситуация повлияет на энергетическую безопасность в Европе, рост цен. Михайлович резюмировала, что «мы не двигаемся к улучшению, а напротив, к ухудшению ситуации».

По ее мнению, строительство нефтепровода из Сербии в Венгрию, Албанию и Грецию через Северную Македонию сделает республику страной-транзитером.

Также, комментируя информацию об атаках на «Турецкий поток», Михайлович поддержала необходимость усиленной охраны объекта.

Ранее сообщалось, что на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Польши, зафиксирована утечка. При этом уполномоченный польского Правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что речь идет лишь о «случайном повреждении».