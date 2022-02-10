Следком РТ: «Раскрытие преступлений, где дети становятся жертвами, – наша общая задача»

Пойман серийный душитель бабушек в Татарстане и других регионах ПФО, задержан убийца Дарьи Максимовой: сегодня на итоговой коллегии республиканский Следственный комитет вспомнил о профессиональных удачах ушедшего года. Что остается самым важным в работе следователей, на что обратят пристальное внимание в этом году – в репортаже ИА «Татар-информ».

Работа Следкома в прошлом году дала свои плоды: преступность в республике снизилась на 4%, число убийств – почти на 20% Фото: president.tatarstan.ru

Раскрыли более ста преступлений прошлых лет

Раскрытием резонансных преступлений прошлых лет ознаменовался прошлый год для сотрудников республиканского Следственного комитета. В целом работа Следкома в прошлом году дала свои плоды: преступность в республике снизилась на 4%, число убийств – почти на 20%, сообщил на итоговой коллегии ведомства исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по РТ Марсель Дулкарнаев.

«Следователи Татарстана раскрыли и расследовали 113 преступлений прошлых лет, в том числе 15 убийств. В производстве находилось порядка семи тысяч преступлений, чуть меньше половины из них было расследовано – это второй показатель среди следственных управлений Российской Федерации», – отметил Дулкарнаев.

Серия убийств пожилых женщин, потрясшая всю страну, убийство 17-летней Дарьи Максимовой – долгие годы эти преступления оставались нераскрытыми, пока новейшее оборудование и слаженная работа сотрудников всех правоохранительных органов не вывела на след преступников. В ушедшем году в руки оперативников попался Радик Тагиров, изначально ему предъявили обвинение в убийстве 26 пожилых женщин, в народе его прозвали «душителем бабушек». Расследование уголовного дела продолжается, и сегодня на коллегии стало известно, что Тагирова обвинили еще в шести убийствах. На данный момент ему предъявлено обвинение в 32 эпизодах.

По подозрению в убийстве Дарьи Максимовой был задержан Игорь Птицын. Напомним, тело девушки было найдено в 2011 году в лесополосе недалеко от озера Глубокое. Информация о задержании предполагаемого маньяка появилась в марте 2021 года. Как рассказали тогда в Следственном комитете, Птицын причастен как минимум к пяти нападениям на девушек. На данный момент он находится в СИЗО, идет следствие.

«Не ушел от наказания и бывший министр экологии РТ Аглям Садретдинов. 1 февраля суд вынес ему приговор, его отправили в колонию строгого режима на восемь лет», – добавил Дулкарнаев.

Напомним, что Агляму Садретдинову было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству, которое было совершено в 2003 году. Когда Садретдинов занимал пост главы Буинского района, между ним и местным бизнесменом возник конфликт. По версии следствия, глава района обратился к участникам казанской ОПГ «Квартала» за помощью и заплатил им за убийство 180 тысяч рублей.

Отдельно исполняющий обязанности главы Следкома РТ Марсель Дулкарнаев остановился на налоговых и коррупционных преступлениях Фото: president.tatarstan.ru

Число изнасилований сократилось на треть

Преступления в отношении детей и изнасилования – еще одно «проблемное направление» в работе республиканского Следкома. И если по изнасилованиям в прошлом году ситуация пошла на улучшение и их число сократилось на треть, то преступления в отношении детей продолжают совершаться – от действий взрослых пострадали более 400 детей, возбуждено порядка тысячи уголовных дел, с сожалением отметил Дулкарнаев.

«Профилактика и выявление преступлений, где дети становятся жертвами, – это наша общая задача. Нет необходимости доказывать, что дети и тем более дети-сироты – это одна из самых уязвимый категорий граждан. Они нуждаются в особой защите общества и государства», – добавил и. о. руководителя СУ СК РФ по РТ.

Во время своего доклада он вспомнил недавний случай, который шокировал всю страну, – жительница Казани избила свою полуторагодовалую дочь, чтобы отомстить своему мужу. Алену Епанашникову – так зовут мать малышки – обвинили в истязании ребенка. На прошлой неделе дело ушло в Советский районный суд Казани, оно рассматривается в закрытом режиме.

«Еще один вопиющий случай произошел в селе Куркуль. Местная жительница оставила на морозе своего годовалого сына. Ребенка обнаружила бабушка, малыш получил обморожение ног. Мать малыша приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, перед судом предстал житель Осинова, который насиловал и истязал несовершеннолетнюю на тот момент падчерицу», – рассказал Дулкарнаев.

Глава республиканского Следкома, конечно же, вспомнил трагедию в казанской гимназии №175, где в мае прошлого года открыл стрельбу Ильназ Галявиев.

«Выявление и профилактика “колумбайна”* и прочих деструктивных групп, в которых могут сидеть дети и подростки, – еще одна задача Следственного комитета Татарстана. Нужно выявлять лиц, которые склонны к подобным преступлениям», – подчеркнул Дулкарнаев.

Под следствием четыре адвоката и судья

Не ушли от уголовного преследования в 2021 году татарстанцы с особым правовым статусом, отметил исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по РТ Марсель Дулкарнаев. Под следствие попали 22 муниципальных депутата, четыре адвоката и судья Ирек Набиев. Последний, по оперативным данным, оказался замешан в восьми преступлениях. На этой неделе Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Менделеевского районного суда Ирека Набиева. Его подозревают в мошенничестве, подделке документов, похищении человека, незаконном сбыте наркотиков и других преступлениях.

В незаконном обороте наркотиков обвиняется судья Ново-Савиновского мирового суда Айдар Хадиуллин. Его дело сейчас рассматривает Зеленодольский городской суд.

Каждое третье коррупционное преступление – взятки и мошенничество

Отдельно исполняющий обязанности главы Следкома РТ Марсель Дулкарнаев остановился на налоговых и коррупционных преступлениях. В прошлом году следователи расследовали более 900 коррупционных дел, каждое третье связано со взятками и мошенничеством, отметил Дулкарнаев.

«226 уголовных дел уже направлены в суд, это почти на 30% больше, чем в предыдущем году», – рассказал Дулкарнаев.

В числе резонансных дел и. о. руководителя СУ СК РФ по РТ вспомнил дело экс-главы татарстанского ФСС Павла Лоханова, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн рублей, его заместителя Геннадия Титова, подозреваемого в превышении полномочий.

Что касается налоговых преступлений, то за десять лет работа Следкома в этом направлении, по словам Дулкарнаева, пополнила татарстанский бюджет более чем на миллиард рублей, а с начала этого года ущерб по налоговым преступлениям был возмещен еще на 500 млн рублей.

Президент республики попросил обратить внимание на должностных лиц, которые препятствуют предпринимательской деятельности Фото: president.tatarstan.ru

Защита от коррупции, межнациональной вражды и необоснованных обвинений

Коррупция, деструктивные группы, посягательства на бюджет – необходимо усилить работу во всех этих направлениях. С таким поручением выступил на коллегии Президент Татарстана Рустам Минниханов, выслушав доклад Марселя Дулкарнаева.

«Необходимо качественно и оперативно расследовать уголовные дела. Что касается коррупционных преступлений, их нужно пресекать на любом уровне. При этом при расследовании дел нужно сохранять законность и избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности», – сказал Минниханов.

Также Президент республики попросил обратить внимание на должностных лиц, которые препятствуют предпринимательской деятельности.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru

* Верховный суд РФ признал движение террористическим и запретил его