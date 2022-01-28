Суд арестовал замглавы отделения ФСС Татарстана

Замглавы татарстанского отделения ФСС Геннадия Титова отправили под домашний арест. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий и в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Свою вину мужчина не признал и просил суд ограничиться запретом определенных действий. Следствие же выступило с ходатайством отправить Титова под домашний арест.

Суд принял во внимание мнения обеих сторон и встал на сторону гособвинения. Титов останется под домашним арестом до 25 марта.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что замглавы ФСС по РТ был задержан на рабочем месте по подозрению в превышении должностных полномочий.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Поводом стало то, что Геннадий Титов отклонил две заявки фирмы на участие в тендере. Компания должна была заняться поставкой впитывающих простыней и подгузников для взрослых. Общая сумма несостоявшихся закупок составила более 200 млн рублей.