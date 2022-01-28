Суд арестовал замглавы отделения ФСС Татарстана
Замглавы татарстанского отделения ФСС Геннадия Титова отправили под домашний арест. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий и в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Свою вину мужчина не признал и просил суд ограничиться запретом определенных действий. Следствие же выступило с ходатайством отправить Титова под домашний арест.
Суд принял во внимание мнения обеих сторон и встал на сторону гособвинения. Титов останется под домашним арестом до 25 марта.
Напомним, что замглавы ФСС по РТ был задержан на рабочем месте по подозрению в превышении должностных полномочий.
Поводом стало то, что Геннадий Титов отклонил две заявки фирмы на участие в тендере. Компания должна была заняться поставкой впитывающих простыней и подгузников для взрослых. Общая сумма несостоявшихся закупок составила более 200 млн рублей.