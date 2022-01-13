Павел Лоханов уволен с поста управляющего ФСС по РТ по собственному желанию

Находящийся под следствием за дачу взятки управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования по РТ Павел Лоханов уволен с руководящего поста в начале этого года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили сегодня в ведомстве.

«Лоханов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 10 января. Исполняет обязанности управляющего Фердинат Закиров», — пояснил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что оперативники УЭБиПК МВД по РТ задержали Павла Лоханова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, осенью 2020 года Фонд социального страхования по РТ заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт стоимостью 56 млн рублей на поставку спецсредств для инвалидов. Во время исполнения контракта сотрудники фонда выявили различные нарушения условий соглашения со стороны компании. Фонд подал на фирму иск в Арбитражный суд с целью взыскать неустойку в размере более 14 млн рублей.

В августе 2021 года при встрече руководителя компании с главой татарстанского ФСС последний предложил помощь на суде. Он пообещал объяснить, как организации выступать на процессе, чтобы выиграть дело и снизить сумму неустойки до 100 тыс. рублей. Также за вознаграждение Лоханов обязался не обжаловать мягкое решение арбитража. Свою помощь он оценил в 4 млн рублей. Во время передачи части обещанных денег, 2,4 млн рублей, Лоханова задержали с поличным.