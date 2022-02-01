Восемь лет колонии получил экс-глава Буинского района РТ по делу о заказном убийстве

Точку в деле бывшего министра экологии РТ Агляма Садретдинова поставил Приволжский районный суд Казани. Его обвиняли в подстрекательстве к убийству жителя Буинска. Суд признал Садретдинова виновным и отправил его за решетку.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Убийство произошло в 2003 году. Тогда Садретдинов занимал пост главы Буинского района. В какой-то момент между Садретдиновым и местным бизнесменом начались размолвки, тогда, по версии следствия, глава района обратился к участникам казанской ОПГ «Квартала» за помощью. За убийство он заплатил им 180 тысяч рублей.

«Поводом для совершения убийства послужили многочисленные жалобы потерпевшего на Садретдинова в различные инстанции», – уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Долгие годы убийство бизнесмена оставалось нераскрытым, пока в июле 2020 года следствие не вышло на след предполагаемого заказчика. Тогда Садретдинова задержали и отправили в СИЗО.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Накануне прокуратура попросила суд отправить бывшего министра экологии за решетку на 9 лет. Сегодня суд снизил запрашиваемый срок на один год и отправил Садретдинова в колонию строгого режима на 8 лет.

Сын погибшего бизнесмена с таким приговором не согласен, еще до начала процесса он рассказал, что такое наказание для Садретдинова, по его мнению, слишком мягкое, он просил суд приговорить его к 20 годам колонии.