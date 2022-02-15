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Спорт
15 февраля 2022  16:58
Артур Халилуллов

Камила Валиева расплакалась после исполнения короткой программы на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась после исполнения короткой программы на Олимпиаде в женском одиночном катании.

Уроженка Казани допустила ошибку при исполнении тройного акселя. Остальные элементы своей программы Валиева исполнила чисто. 

Соревнования продолжаются.

Напомним, Валиева выступила в личных соревнованиях Олимпиады, несмотря на положительный допинг-тест. Это стало известно после решения CAS отклонить апелляцию МОК, WADA и ISU на решение РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой.

#камила валиева #Олимпиада-2022 #допинговый скандал
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