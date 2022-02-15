Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась после исполнения короткой программы на Олимпиаде в женском одиночном катании.

Уроженка Казани допустила ошибку при исполнении тройного акселя. Остальные элементы своей программы Валиева исполнила чисто.

Соревнования продолжаются.

Напомним, Валиева выступила в личных соревнованиях Олимпиады, несмотря на положительный допинг-тест. Это стало известно после решения CAS отклонить апелляцию МОК, WADA и ISU на решение РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой.