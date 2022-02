Американская спортсменка обвинила CAS в расизме из-за решения по Валиевой

Американская бегунья Ша'Карри Ричардсон прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до одиночного катания на Олимпиаде в Пекине. По словам Ричардсона, в решении по делу Валиевой замешан расизм.

«Можем ли мы получить внятный ответ о разнице между её положением и моим? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу — то, что я темнокожая. Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако мир узнал об этом только сейчас — тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и моё имя и талант были растоптаны людьми. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство. Мне всё равно, что они говорят!» — написала американская спортсменка в своём аккауне Twitter.

Sha'Carri Richardson called out double standards at the #Olympics, after a Russian athlete could compete despite a failed drug test.



Richardson was barred from Tokyo Games after a positive cannabis test in OR, where it is legal: "Only difference I see is I'm a Black young lady." pic.twitter.com/5mL1OMpK01