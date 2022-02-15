Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Играх в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, решение о том, чтобы Камила не посетила пресс-конференцию, было принято Олимпийским комитетом России (ОКР). Кроме того, стало известно, что 15-летняя спортсменка проигнорировала журналистов, пройдя мимо них в микст-зоне.

Напомним, Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях, несмотря на положительную допинг-пробу. Это стало возможным благодаря решению РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой, а также вердикту CAS на соответствующую апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.