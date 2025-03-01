Школьники Новошешминска изготовили окопные свечи, розжиги и витаминные чаи

Ученики, педагоги и родители Новошешминской гимназии вновь объединились ради доброго дела. В рамках акции помощи российским военным были собраны строительные инструменты, медикаменты и продукты длительного хранения. Кроме того, учащиеся изготовили окопные свечи, розжиги и витаминные чаи, которые помогут бойцам в непростых условиях.

Школа поблагодарила всех участников акции.

«Ваше неравнодушие, отзывчивость и активная жизненная позиция — пример для всех!» - говорят педагоги.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Новошешминского района Вячеслав Козлов приехал в роддом на выписку жены участника СВО.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.