Глава Новошешминского района приехал в роддом на выписку жены участника СВО

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов приехал в роддом на выписку супруги участника специальной военной операции.

У Алексея и Кристины Лазаревых родилась дочь Маргарита. Старший брат Маргариты, Егор, с нетерпением ожидал появления сестры.

Глава района передал детскую кроватку для новорожденной и высказал пожелания о крепком здоровье и счастливой судьбе малышки, а также о мире, любви и согласии в их доме.

Это событие стало значимым не только для родителей, но и для всей большой семьи Лазаревых. Маргарита стала сороковой правнучкой Елены Александровны Барсуковой.

В настоящее время отец девочки, Алексей, проходит лечение в госпитале после серьезного ранения. Родные и близкие с нетерпением ждут его возвращения домой. Все надеются на его скорейшее выздоровление и возможность обнять новорожденную дочь.