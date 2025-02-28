news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 28 февраля 2025 16:51

Глава Новошешминского района приехал в роддом на выписку жены участника СВО

Читайте нас в
Телеграм
Глава Новошешминского района приехал в роддом на выписку жены участника СВО

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов приехал в роддом на выписку супруги участника специальной военной операции.

У Алексея и Кристины Лазаревых родилась дочь Маргарита. Старший брат Маргариты, Егор, с нетерпением ожидал появления сестры.

Глава района передал детскую кроватку для новорожденной и высказал пожелания о крепком здоровье и счастливой судьбе малышки, а также о мире, любви и согласии в их доме.

Это событие стало значимым не только для родителей, но и для всей большой семьи Лазаревых. Маргарита стала сороковой правнучкой Елены Александровны Барсуковой.

В настоящее время отец девочки, Алексей, проходит лечение в госпитале после серьезного ранения. Родные и близкие с нетерпением ждут его возвращения домой. Все надеются на его скорейшее выздоровление и возможность обнять новорожденную дочь.

#Новошешминский район #спецоперация #военнослужащие #СВО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025