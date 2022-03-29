СК возбудил уголовное дело после страшной аварии с погибшими в Чистопольском районе РТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации автомобиля, повлёкшее по неосторожности смерть нескольких человек» после страшной аварии с грузовиком и «Ладой» на трассе Казань – Оренбург, в которой погибли шесть человек – они сгорели в салоне легковушки.

Как установило следствие, водитель «Лады» оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья.

Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин.

Ранее «Татар-информ» сообщал о страшной аварии с легковушкой и грузовиком в Татарстане, в которой погибли шесть человек. Позже появилось видео, на котором видно, как очевидцы пытались потушить горящие авто.

За единственным выжившим в аварии вылетел вертолет санавиации РКБ. Глава Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов рассказал подробности аварии.