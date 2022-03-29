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Ру Тат
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Происшествия
29 марта 2022  16:10
Павел Климчак

На трассе в Татарстане грузовик и легковушка сгорели после столкновения, есть погибшие

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Авария произошла на 135 километре трассы Р-239 в Чистопольском районе республики. На дороге столкнулись Iveco и автомобиль «Лада Ларгус». При этом, судя по фотографиям очевидцев, после столкновения оба авто загорелись, в результате чего сгорела кабина большегруза и весь корпус легковушки.

 

Фото: очевидцы

В данный момент «Татар-информ» уточняет информацию о количестве погибших и пострадавших в этой аварии. По некоторым данным, в ДТП погибли шесть человек. Грузовик принадлежит «Почте России».

 

Фото: очевидцы

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

В аварии погибли шесть человек: водитель и пятеро пассажиров. Еще один пассажир получил различные травмы. В данный момент на место происшествия выехал глава Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов, обстоятельства случившегося выясняются.

#столкновение легковушки и камаза
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