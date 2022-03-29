ГИБДД: Ехавшие в грузовике вытащили одного из пассажиров из горящего авто

Глава Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов сообщил подробности страшной аварии на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе. Предварительно, после столкновения первым загорелся легковой автомобиль.

В аварии погибли шесть человек, включая водителя легковушки. Одному пассажиру удалось выжить, его доставили в ЦРБ Чистополя. Водитель и пассажир грузовика не пострадали: после ДТП они попытались помочь пассажирам и водителю легковушки. Им удалось вытащить одного из них.

По предварительным данным, полоса, на которой ехала «Лада», была заснежена, что могло послужить причиной, по которой водитель легковушки выехал на встречку. Также, предварительно, на автомобиле был установлен газовый баллон.

«Личности водителя и пассажиров автомобиля устанавливаются, проводятся соответствующие экспертизы», - сообщил Габдурахманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о страшной аварии с легковушкой и грузовиком в Татарстане, в которой погибли шесть человек. Позже появилось видео, на котором видно, как очевидцы пытались потушить горящие авто.

За единственным выжившим в аварии вылетел вертолет санавиации РКБ.