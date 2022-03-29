Появилось видео, как очевидцы тушат загоревшиеся после ДТП грузовик и легковушку в РТ

В распоряжении «Татар-информа» появилось видео, на котором очевидцы пытаются потушить загоревшиеся грузовик и легковушку после страшной аварии.

На ролике видно, что огонь полностью охватил легковой автомобиль и кабину грузовика. Люди пытались тушить возгорание с помощью огнетушителя.

Ранее агентство сообщало о страшной аварии в Чистопольском районе: столкнулись лоб в лоб грузовик и «Лада Ларгус», после чего оба автомобиля загорелись. По предварительным данным МВД, в аварии погибло шесть человек.

За единственным выжившим в аварии вылетел вертолет санавиации РКБ.