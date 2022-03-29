За единственным выжившим в жутком ДТП со сгоревшими авто вылетел вертолет санавиации РКБ

За 21-летним парнем – единственным, кто выжил в страшной аварии на трассе в Татарстане, – вылетел вертолет санитарной авиации РКБ. Об этом агентству рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе республики столкнулись грузовик Iveco «Почты России» и «Лада Ларгус». Оба автомобиля после удара загорелись. В этом страшном ДТП погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Выжить удалось лишь одному из пассажиров легковушки.

Пока вертолет летел в район, пострадавшего на скорой доставили в ближайшую ЦРБ. Вертолет сел на площадке неподалеку от больницы.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Реаниматолог проконсультировал пациента в ЦРБ. Состояние его очень тяжелое, сегодня его транспортировать нельзя. Сейчас его возьмут в операционную, ожоги 70% тела. Кроме того, у него переломы и травмы живота», – рассказал агентству руководитель санавиации РКБ Рафаэль Нигматзянов.