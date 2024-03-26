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СК просит арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Следственный комитет просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Накануне глава СК России Александр Бастрыкин доложил Президенту РФ о том, что обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
На текущий момент семь из одиннадцати задержанных фигурнатов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.
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